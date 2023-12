Ospedale Covid, Fiera e Regione replicano a Fedez: Provocazioni e inesattezze

"In riferimento a quanto dichiarato su Instagram da Fedez domenica 17 dicembre riguardo alla realizzazione, ai numeri e ai costi dell’ospedale in Fiera Fondazione Fiera Milano, pur condividendo l’unità di intenti e apprezzando il contributo che tutti hanno dato in quella difficile fase con diverse iniziative, ritiene doveroso fare chiarezza rispetto alle provocazioni e alle inesattezze espresse con veemenza, nelle ultime settimane, da Fedez": comincia così la nota di Regione Lombardia in replica ad alcune stories Instagram di Fedez, sull'onda della polemica per l'affaire Balocco che ha vista coinvolta la moglie Chiara Ferragni.

Regione Lombardia: "In Fiera un vero ospedale realizzato in dieci giorni"

Regione Lombardia prosegue: "Lo dobbiamo ai nostri donatori e a quanti – medici, infermieri e maestranze – hanno partecipato con il loro lavoro alla costruzione e al funzionamento dell’Ospedale in Fiera. L’Ospedale in Fiera è nato per iniziativa di Fondazione Fiera Milano, è stato interamente finanziato insieme a centinaia di persone e migliaia di benefattori, da importanti nomi dell’economia italiana a Pietro, tredici anni, che decise di devolvere la propria paghetta. Non un euro pubblico è stato utilizzato. Realizzato nei padiglioni 1 e 2 della vecchia Fiera di Milano era un vero e proprio reparto ospedaliero di oltre 25mila metri quadrati, con 157 letti tutti adibiti a terapia intensiva. La struttura, coordinata e gestita dal Policlinico di Milano, ha potuto contare sul supporto di 18 ospedali pubblici e privati"

Fondazione: "Nessun ritardo nella realizzazione dell'ospedale in Fiera Milano"

Fondazione Fiera aggiunge: "Non è assolutamente vero che è stato realizzato in ritardo, anzi: il 19 è arrivata l’autorizzazione ai lavori, il 30 marzo l’Ospedale apriva e il 6 aprile veniva ricoverato il primo paziente. In 10 giorni di lavoro e’ stata costruita da zero una struttura di eccellenza.. Complessivamente sono stati curati, nei due anni di emergenza, 538 pazienti gravi, tutti intubati e ventilati artificialmente. Quella dell’Ospedale in Fiera resta una straordinaria best practice, che è stata presa a modello e replicata, ad esempio, a Berlino. Questa è l’unica incontrovertibile verità su quei difficili giorni e che, per dovere di giustizia, riteniamo sia corretto far conoscere"