Caso Iovino: altri due uomini identificati per pestaggio

Sono stati identificati altri due uomini che avrebbero partecipato la notte del 22 aprile a Milano al pestaggio di Cristiano Iovino, un caso che coinvolge Fedez. E' quanto si apprende in ambienti investigativi anche se sulle loro identita' ci sia il massimo riserbo. Sono in corso anche accertamenti sulla ragazza bionda - ripresa in un video dell'agguato al personal trainer di 37 anni - che sarebbe stata presente all'aggressione. In un'intervista al Messaggero, come avrebbe riferito pure a verbale dopo la convocazione in questura, Ludovica di Gresy ha negato la sua presenza intorno alle 3.30 in via Marco Ulpio Traiano, zona Portello, sia un'ora prima nella discoteca The Club, dove ci sarebbe stata la lite tra Fedez e Iovino per i quali i due sono stati allontanati dagli addetti alla sicurezza.

Al momento dell'agguato in strada Iovino, che ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso e non ha sporto finora denuncia, era da solo mentre nel suo appartamento quando sono arrivati i carabinieri, allertati dal 118, era in compagnia di due amici. Sempre dal video che riprende il pestaggio si vedrebbe che oltre al van nero, da cui sarebbe sceso con altre 7-8 persone Federico Lucia, l'unico indagato nel fascicolo per rissa, lesioni e percosse in concorso, sarebbero transitati in quei minuti almeno altri 3 veicoli.