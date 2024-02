Caso Pifferi, ufficiale: la pm Stagnaro lascia il processo

Il procuratore di Milano Marcello Viola ha ratificato la richiesta della pm Rosaria Stagnaro di uscire dal processo a carico di Alessia Pifferi, dopo la spaccatura con l'ormai ex co-assegnatario Francesco De Tommasi sulla gestione del fascicolo parallelo in cui risultano indagate due psicologhe del carcere di San Vittore e l'avvocata Alessia Pontenani per falso e favoreggiamento nei confronti della donna accusata dell'omicidio pluriaggravato della figlia Diana di quasi un anno e mezzo.

Dopo un confronto davanti al procuratore Viola, a cui hanno partecipato i due sostituti procuratori coi rispettivi aggiunti Letizia Mannella del dipartimento Violenze di genere e Alessandra Dolci della Dda, e' stato certificato il contrasto insanabile tra i due colleghi. Il processo, che riprendera' il prossimo 4 marzo, avra', quindi, come rappresentante dell'accusa il solo De Tommasi.