Caso Verbali Amara, chiesta la sanzione disciplinare per il pm Storari: "Perdita di un anno di anzianità"

Si è tenuta giovedì 14 novembre l’udienza davanti alla Sezione disciplinare del Csm, nella quale i sostituti procuratori generali della Cassazione, Simone Perelli e Luigi Cuomo, hanno chiesto la sanzione della "perdita di un anno di anzianità" per il pm di Milano Paolo Storari. La richiesta arriva nonostante Storari sia stato assolto in via definitiva sul piano penale dall’accusa di concorso in rivelazione del segreto d'ufficio, nel caso riguardante i verbali di Piero Amara sulla presunta "loggia Ungheria". Si tratta di documenti che Storari consegnò nel 2020 a Piercamillo Davigo, allora consigliere del Csm, sostenendo di voler tutelarsi per un presunto rallentamento delle indagini imposto dai vertici della Procura di Milano. La Cassazione, nel contesto disciplinare, ha tuttavia chiesto di ritenere Storari responsabile per i cinque capi d’incolpazione contestati, tra cui l’aver rivelato notizie che dovevano restare riservate e l'aver tenuto un comportamento "gravemente scorretto" verso i suoi superiori.

La difesa di Storari e la decisione attesa per il 26 novembre

Oggi, sarà la volta della difesa di Paolo Storari, rappresentato dall’avvocato Paolo Della Sala, che ha già sostenuto nel processo penale la legittimità dell’operato del pm, evidenziando come la consegna dei verbali a Davigo fosse un atto di autotutela in un clima di presunta inerzia da parte della Procura di Milano di fronte alle dichiarazioni di Amara. L’ultima parola spetterà alla sezione disciplinare del Csm, che dovrebbe emettere la sua decisione il prossimo 26 novembre.

