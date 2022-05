Cdp apre la sede a Brescia. Otto miliardi in Lombardia in un triennio

Cassa Depositi e Prestiti, l'inaugurazione della sede di Brescia

Otto miliardi di euro a favore di oltre 18.000 imprese e circa 300 enti pubblici della Lombardia, una rinegoziazione dei mutui per 1,5 miliardi e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati alla città e alla regione. Queste alcune delle iniziative che Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha realizzato negli ultimi anni nel territorio lombardo.

Operatività che continuerà a essere garantita e rafforzata grazie all’inaugurazione del nuovo ufficio territoriale di Brescia, il secondo in Lombardia dopo quello di Milano. Un’iniziativa che permetterà di ampliare il raggio di azione anche alle province di Bergamo, Cremona e Sondrio.

Gli obiettivi di Cdp in Lombardia

L’obiettivo della seconda tappa del Roadshow di CDP che si è tenuto oggi a Brescia è quello di presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Nel corso dell’appuntamento odierno presso il Palazzo della Loggia sono intervenuti tra gli altri Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia, Franco Gussalli Beretta, Presidente Confindustria Brescia, Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo, Mauro Guerra, Presidente ANCI Lombardia, Cristina Tedaldi, Sindaca di Leno, Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP. Dopo le tappe di Napoli e Brescia, il Roadshow di CDP proseguirà toccando altre principali città italiane tra cui: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Venezia e Verona.

Cassa Depositi e Prestiti: a dicembre 2020 l'apertura dell'ufficio a Milano

A dicembre 2020, con l’apertura dell’ufficio di Milano, l’operatività del Gruppo CDP in Lombardia ha registrato un significativo incremento. Nell’ultimo triennio, infatti, sono state impegnate risorse per circa 8 miliardi di euro a favore di oltre 18.000 imprese e circa 300 enti della PA. Dal 2019 al 2021, Cassa ha impegnato risorse per oltre 1 miliardo a sostegno di circa 300 enti pubblici lombardi, per la realizzazione di investimenti principalmente in ambito scuola, mobilità e trasporti e arte e cultura. In particolare, si evidenzia il finanziamento da oltre 200 milioni (con provvista BEI) a favore di Regione Lombardia per interventi di edilizia scolastica.Inoltre, nel 2020, circa 400 enti locali hanno aderito all’operazione di rinegoziazione dei mutui esistenti per un totale di 1,5 miliardi di debito residuo, liberando risorse da destinare all’economia del territorio per circa 71 milioni, grazie al risparmio ottenuto sugli interessi dovuti.Nell’ambito degli investimenti del PNRR, con il bando per l’Attrattività dei Borghi, sono state presentate dai piccoli comuni lombardi (enti con meno di 5.000 abitanti) circa 140 domande per un importo complessivo di finanziamento statale pari a 230 milioni.

Nell’ultimo triennio, CDP ha svolto un’intensa attività a sostegno di PMI, Mid-Cap e Large Corporate operanti nella Regione Lombardia. Sono state impegnate, sia direttamente sia indirettamente, risorse per oltre 4,8 miliardi a sostegno di oltre 18.000 imprese. Negli ultimi tre anni CDP ha finanziato direttamente 132 imprese della Regione con circa 2,9 miliardi. L’operatività ha avuto un impatto positivo sul territorio grazie alle risorse destinate a importanti settori strategici come l’agricoltura, il farmaceutico e l’hi-tech. Nello specifico, si evidenziano le operazioni a favore di: Ambrosi, finanziamento da 7,5 milioni per l’attività di acquisto, stagionatura e trasformazione di formaggi; Antares Vision, linea di credito da 15 milioni per la tracciabilità dei farmaci e dei prodotti agricoli; Tesmec, 15 milioni per la crescita del gruppo in Italia attraverso anche gli investimenti in macchinari 4.0 e magazzini verticali e interconnessi.

I programmi avviati in Lombardia grazie a Cdp

Tra i progetti più significativi si ricorda il programma Basket Bond Lombardia, strumento di finanza alternativa promosso dalla Regione tramite la società in house Finlombarda per finanziare programmi di sviluppo e crescita delle aziende locali. E’ il caso del Gruppo Bomi: 7,5 milioni a sostegno dei piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale dell’azienda leader nel settore della logistica biomedicale. Per sostenere ancora di più il tessuto imprenditoriale del Paese, CDP ha messo a disposizione di istituzioni e intermediari finaziari: risorse, prodotti e soluzioni per favorire indirettamente l’accesso al credito di tutte quelle imprese, in particolare PMI, che non avrebbero potuto accedere altrimenti all’operatività di Cassa.

Si ricorda a tal proposito, il recente finanziamento in favore di Finlombarda per sostenere progetti di crescita in Italia e all’estero di PMI e Mid Cap. Nel triennio 2019-2021, CDP ha avuto un ruolo fondamentale, in sinergia con altri investitori, nel sostenere i piani di sviluppo di importanti opere infrastrutturali in settori strategici per il territorio lombardo, dalla rete idrica all’energia, dalla viabilità all’alta velocità, alle infrastrutture sociali, impegnando circa 2 miliardi. Tra le operazioni, si segnalano i finanziamenti da circa 40 milioni ad Acque Bresciane per sostenere i piani di sviluppo della società della rete idrica locale e oltre 24 milioni per l’ampliamento e la ristrutturazione dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

L’attività del Gruppo per il territorio lombardo si estende anche al Venture Capital. In particolare, attraverso la propria attività d’investimento, CDP Venture Capital SGR (CDP VC) ha già sostenuto direttamente oltre 70 startup nella Regione con un impegno complessivo di circa 100 milioni. In Lombardia è già operativo Fin+Tech, il programma della Rete Nazionale Acceleratori CDP dedicato alle startup e PMI innovative che operano nel settore del Fintech e dell’Insurtech. Il Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Torino e al Politecnico di Bari, è fra i centri afferenti a Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla tecnologia applicata alla sostenibilità ambientale, che CDP VC finanzia attraverso il proprio Fondo Technology Transfer per sostenere la nascita di nuove startup ad alto contenuto tecnologico ideate all’interno delle Università e nei Centri di ricerca di eccellenza.

Nei prossimi mesi inoltre CDP VC lancerà: un nuovo polo di trasferimento tecnologico focalizzato su Lifescience, con una parte importante dedicata alle startup in Lombardia; un nuovo programma di accelerazione (volto ad accelerare lo sviluppo delle startup in fase early stage) basato in Lombardia, che potrebbe vedere i primi investimenti già nei prossimi mesi. Inoltre, grazie all’operatività indiretta di CDP VC attraverso fondi di fondi, sono state finanziate fino a oggi 92 società, in tutte le fasi di sviluppo: dal seed al late stage, per un ammontare di circa 55 milioni. Tra tutte le realtà sostenute da CDP VC sia attraverso operatività diretta che indiretta, si evidenziano le operazioni a favore di: Diadem DX, biotech nata come spinoff dell’Università di Brescia, che ha brevettato un test ematico per la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer.

In portafoglio del Fondo Evoluzione di CDP VC con una partecipazione di tre milioni. D-Orbit, la prima impresa di logistica spaziale e trasporto orbitale. Il Fondo Italia Venture I di CDP VC ha sostenuto i suoi piani di crescita nel corso degli anni. WeSchool, startup che si occupa di innovazione per la didattica nelle scuole, nelle università e nelle aziende italiane, attraverso lo sviluppo di piattaforme, corsi e contenuti. In portafoglio del Fondo Italia Venture I di CDP VC. Il Gruppo CDP, attraverso la partecipata CDP Immobiliare SGR, ha promosso il proprio impegno per la rigenerazione urbana del territorio lombardo su immobili di proprietà del Gruppo.

In particolare, CDP ha sostenuto la riqualificazione del complesso degli ex Ospedali Riuniti a Bergamo, proprietà del FIV Extra, per realizzare il Comando Provinciale e la Nuova Accademia della Guardia di Finanza. L’operatività di CDP Immobiliare in Lombardia, di preciso nella città di Brescia, si è estesa anche al Social Housing attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) che ha l’obiettivo di realizzare interventi sul territorio pari a oltre 2 miliardi per la costruzione di 8.700 alloggi sociali (di cui 4.200 già completati e 650 in corso di realizzazione) e più di 2.700 posti letto in residenze temporanee e universitarie

CDP a Brescia, Fontana: "Risorse preziose per la Lombardia"

Tra i progetti più significativi menzionati oggi, il programma Basket Bond Lombardia, strumento di finanza alternativa promosso dalla Regione tramite la società in house Finlombarda per finanziare programmi di sviluppo e crescita delle aziende locali. E' il caso del Gruppo Bomi: 7,5 milioni a sostegno dei piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale dell'azienda leader nel settore della logistica biomedicale. "Un'occasione importante - ha sottolineato il presidente della Regione Attilio Fontana intervenendo con un videomessaggio - per favorire confronto tra imprese e Pubblica Amministrazione. Giusto che avvenga a Brescia, territorio in grado di riassumere in una perfetta sintesi imprenditoria, lavoro, cultura e storia. Questa collaborazione mette a disposizione dei singoli attori le risorse necessarie per gli investimenti pubblici che fanno da traino alle iniziative dei privati".

Cdp a Brescia, Caparini: "Una presenza che migliorerà le nostre performance"

"Un giorno importante" così lo ha definito l'assessore regionale Bilancio e Finanze Carlo Caparini ricordando di "aver lavorato in Cassa Depositi e Prestiti per 2 mandati". "Ho avuto l'onore di condividere progetti importanti mirati a favorire politiche economiche per le imprese e le istituzioni. Ho potuto toccare con mano quanto Cassa Depositi e Prestiti sia sinonimo di competenza, professionalità e grande volontà di disegnare il futuro e realizzarlo". "La possibilità di portare le competenze di Cdp così vicino alle nostre imprese - ha detto ancora - ci consentirà di migliorare le performance". "In una terra così laboriosa come quella di Brescia - ha concluso - Cdp è una certezza per il Paese".

A rendere ancor più evidente quanto sostenuto dall'assessore è il dato degli 8 miliardi di euro messi a disposizione da Cdp nel triennio 2019-2021 a favore di oltre 18.000 imprese e circa 300 enti pubblici della Lombardia. Nel triennio 2019-2021, CDP ha avuto un ruolo fondamentale, in sinergia con altri investitori, nel sostenere i piani di sviluppo di importanti opere infrastrutturali in settori strategici per il territorio lombardo, dalla rete idrica all'energia, dalla viabilità all'alta velocità, alle infrastrutture sociali, impegnando circa 2 miliardi. Tra le operazioni, si segnalano i finanziamenti da circa 40 milioni ad Acque Bresciane per sostenere i piani di sviluppo della società della rete idrica locale e oltre 24 milioni per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'Ospedale San Gerardo di Monza. L'attività del Gruppo per il territorio lombardo si estende anche al Venture Capital.

Cdp ha già sostenuto 70 startup in Regione Lombardia

In particolare, attraverso la propria attività d'investimento, CDP Venture Capital SGR (CDP VC) ha già sostenuto direttamente oltre 70 startup nella Regione con un impegno complessivo di circa 100 milioni. In Lombardia è già operativo Fin+Tech, il programma della Rete Nazionale Acceleratori CDP dedicato alle startup e PMI innovative che operano nel settore del Fintech e dell'Insurtech. Il Politecnico di Milano, insieme al Politecnico di Torino e al Politecnico di Bari, è fra i centri afferenti a Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla tecnologia applicata alla sostenibilità ambientale, che CDP VC finanzia attraverso il proprio Fondo Technology Transfer per sostenere la nascita di nuove startup ad alto contenuto tecnologico ideate all'interno delle Università e nei Centri di ricerca di eccellenza.

