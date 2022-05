Elezioni comunali sondaggi, numeri esclusivi. Chi vince città per città

Elezioni comunali del 12 giugno, in esclusiva su Affaritaliani.it i sondaggi realizzati da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210 su Genova, Padova, Parma e alcuni importanti comuni del Lazio



Il 12 giugno sono chiamati alle urne i cittadini di 974 comuni italiani, 26 Capoluoghi e 116 comuni copra i 15.000 abitanti.

Molto interessanti le dinamiche di voto legate alle alleanze, sia nel centro destra che nel centro sinistra, che seguono spesso ma non sempre le linee tracciate dai leader politici nazionali.

Ma entriamo nel dettaglio delle intenzioni di voto raccolte tra il 16 maggio e il 23 maggio 2022.

A Genova la partita sembra assegnata già al primo turno con Marco Bucci, candidato del centro-destra unito (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, Lista Toti e altre Liste d’appoggio) che anche considerando il valore minimo della “forchetta” supera di 3 punti percentuali quota 50. Segue Ariel Dello Strologo candidato del centro sinistra che si posiziona a quota 40%.

A Padova Sergio Giordani, candidato del centro sinistra e del movimento 5 stelle, ha la concreta possibilità di passare al primo turno anche lui posizionandosi attualmente tra il 50,6%-54,6%. In seconda posizione c’è il candidato del centro destra unito Francesco Peghin con una percentuale di preferenza tra il 39,8% e il 43,8%.

A Parma la situazione appare più complessa a causa della spaccatura nel centro destra che presenta due candidati: Pietro Vignali, candidato di Lega e Forza Italia e Priamo Bocchi schierato da Fratelli d’Italia. Il primo raccoglie preferenza tra il 28,4% e il 32,4% mentre il secondo tra il 7,2% e 11,2% facilitando di fatto la corsa del candidato sindaco del Partito Democratico Michele Guerra che si posiziona tra il 38,8% e il 42,8%.

Molto interessanti anche le competizioni elettorali nei comuni sotto i 15.000 dove la corsa a Primo cittadino nella maggior parte dei casi non ruota attorno ai grandi partiti politici nazionali ma si fonda su rapporti personali e sulla fiducia dei Candidati Sindaco e anche dei componenti delle loro liste.

A Castel Gandolfo e Castelnuovo di Porto la tornata elettorale è quanto mai serrata e avvincente: nel comune che si affaccia sul lago Albano in testa troviamo Marta Toti con la sua lista “Riprendiamo il cammino” dove sembra premiante la scelta di candidati al consiglio comunali altamente professionalizzati come ad esempio la candidatura di Francesca Rese, giovane imprenditrice che da anni si occupa attivamente a livello nazionale di “gender gap” e tutela della figura femminile a livello sociale e lavorativo; a Castelnuovo di Porto in vantaggio sul sindaco uscente troviamo Fabio Stefoni, che dopo essersi preso un periodo di riflessione, si rimette in gioco costruendo una squadra anche in questo caso ricca di professionisti e tecnici.

Chiude il sestetto di comuni analizzati Viterbo dove lo scenario appare quanto mai articolato: in prima posizione Chiara Frontini (Movimento 2020, Lista Sgarbi e altri) tra il 34,1% e il 38,1% delle preferenze, seguita dalla candidata del Partito Democratico e M5s Alessandra Troncarelli (16,4%-20,4%) che sembra risentire dell’inserimento nella sua coalizione dell’ex sindaco Arena. Luisa Ciambella (Bene Comune – Viterbo La splendida), probabilmente quella che sta riuscendo a interpretare meglio le richieste dei viterbese, incalza la seconda posizione con preferenze che variano dal 13,1% al 17,1%. Anche a Viterbo si conferma in questo momento la tendenza generale che vede perdenti i candidati di centro destra che vanno separati: meglio Laura Allegrini (Fratelli d’Italia) 11,7%-15,7% rispetto a Claudio Ubertini (Lega, Forza Italia, Udc e altre liste) che si posiziona tra il 7,4% e 11,4%.





