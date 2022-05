Termovalorizzatore Roma, Pd: "Va realizzato". E' quello che il M5S non vuole

Pd: "La Capitale è la vetrina del Paese nel mondo e nessuno la vuole di nuovo vedere assediata dai rifiuti e dai cinghiali"



"In Parlamento c'è un'ampia maggioranza per approvare il decreto così com'è, vedremo in commissione se ci sono emendamenti ragionevoli. Altrimenti resterà il testo uscito dal Consiglio dei ministri". Con queste parole il deputato romano del Partito Democratico Claudio Mancini, membro della Commissione Bilancio della Camera, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se siano possibili modifiche al decreto aiuti ed energia, che contiene la realizzazione del termovalorizzatore della Capitale, licenziato il 2 maggio scorso dal Cdm con l'astensione dei ministri del Movimento 5 Stelle.

"La norma funziona così come è stata scritta, sono possibili modifiche che però non mettano a rischio il piano da attuare entro l'anno 2025, piano del quale un aspetto è anche la realizzazione del termovalorizzatore di Roma". Sull'ipotesi che venga messa la fiducia in Aula, Mancini non si sbilancia: "In Commissione non c'è la fiducia. Il decreto è molto ampio e articolato, vedrà il governo che fare sul testo che esce dalla Commissione, dove si votano gli emendamenti e non la fiducia".

Nel merito, il deputato del Pd sottolinea: "La norma dice che il sindaco nelle vesti di commissario del governo può approvare il piano rifiuti che metta Roma al riparo dall'emergenza, visto che con il Giubileo del 2025 è previsto un forte aumento di presenze. Per quella data il commissario del governo, il sindaco Roberto Gualtieri, dovrà avere la possibilità di approvare e realizzare il piano rifiuti in deroga al piano regionale. Penso che tutti gli italiani siano consapevoli del fatto che la Capitale è la vetrina del Paese nel mondo e che nessuno la vuole di nuovo vedere assediata dai rifiuti e dai cinghiali".

Dl Aiuti: Emendamento 5S, su termovalorizzatore decide Regione - L'emendamento al dl Aiuti che il M5s presentera' per bloccare il termovalorizzatore romano chiede che non si vada in deroga al piano regionale sui rifiuti, ricordando che la competenza sul piano rifiuti e' regionale: il sindaco puo' velocizzare le attivita' di sua competenza, ma non scavalcare completamente la Regione. E' quanto filtra dal M5s. Il testo conterra' anche richiami alla legge regionale che impedisce la costruzione di inceneritori e il divieto di riconvertire altri impianti in inceneritori, nonche' il rispetto delle normative nazionali ed europee in tema ambientale.

Secondo fonti qualificate del Movimento 5 Stelle, il tema del termovalorizzatore a Roma rischia di portare alla crisi di governo. I pentastellati, infatti, non ci stanno e sarebbero anche pronti a non votare la fiducia al governo guidato da Mario Draghi.

