Celestino e Cagnolati (Fdi): “Dai territori per conquistare Milano”

Dopo Atreju, Fratelli d’Italia cambia pelle a Milano. Marco Cagnolati e Pietro Celestino prendono il posto di Chiara Valcepina e Marco Bestetti in Consiglio Comunale. “Una scelta di responsabilità che sposa in pieno le direttive del partito” spiega Simone Orlandi, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Valcepina e Bestetti si sono infatti dimessi dal doppio incarico, in quanto dal 2023 sono eletti anche in Consiglio regionale della Lombardia. Fdi a Milano accoglie anche Stefania Ambrosini Orefice, consigliera del Municipio 1, e Luca Bonomi, consigliere del Municipio 8, che hanno scelto di aderire al partito.

Celestino: “Sono cresciuto a Corvetto, esempio di una nuova visione di città”

Pietro Celestino ha 48 anni, “e per 18 ho svolto la mia funzione politica sul territorio”. Un territorio particolare: “Sono stato Consigliere di maggioranza e opposizione, oltre che Assessore a Corvetto. In questi giorni è in difficoltà, ma dal Corvetto può nascere una nuova visione di città, di sicurezza e vivibilità oltre che di rappresentazione sociale”. Dopo tanti anni sul territorio, l’approdo a Palazzo Marino, dove Celestino racconta di essere entrato per la prima volta a 7 anni, in gita con la scuola: “Un ricordo nitido di una Milano da ricordare. Ci accolse un giovanissimo assessore, Paolo Pillitteri, che è poi stato nostro sindaco”.

Cagnolati: “C’è molto lavoro da fare per conquistare Milano”

“Sicurezza, mobilità e trasporti. A Milano c’è molto lavoro da fare per potare un cambio di paradigma”. Marco Cagnolati, 43enne veterinario, era consigliere di Fratelli d'Italia nel Municipio 3. Come Celestino ha militato in Forza Italia, per cui è stato Consigliere di Zona dal 2006. “Dal 2021 sono stato accolto in Fratelli d’Italia, un partito dove è possibile combattere le battaglie che stanno a cuore ai milanesi e che da troppo viene trascurata dalla Giunta”.

Valcepina: “La destra ha a cuore il bene collettivo, Sala quello di pochi”

Marco Bestetti ha deciso di riservare il suo saluto ufficiale per l’ultima seduta a cui prenderà parte in Consiglio Comunale. Chiara Valcepina ha invece preso parte alla conferenza stampa nella Sala Brigida di Palazzo Marino. “Questo passaggio del testimone continuerà nelle mani di una squadra capace di portare a termine la visione di città che stiamo contrapponendo alla miopia di Sala”. Per la Consigliera Regionale: “La destra ha a cuore il bene collettivo, la giunta Sala invece quello dei pochi. Penso al fallimento di Area B e alla scusa per far cassa che è stata Area C”.

Tutto lo stato maggiore milanese di Fdi a Palazzo Marino

“Giorgia Meloni tornerà a Milano fisicamente, ma è sempre in città per mano dei suoi consiglieri e assessori” ha ribadito Simone Orlandi ai giornalisti che chiedevano conto dell’avvento in città della premier. “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è tra i più attivi e propositivi in città” secondo Riccardo Truppo, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale. Alla conferenza stampa hanno preso parte anche figure di spicco del partito, come l’europarlamentare Mario Mantovani: “Per Milano è il tempo del risveglio, la città deve darsi una smossa verso il cambiamento”. L’onorevole Fabio Raimondo: “Nei prossimi giorni formalizzeremo le dimissioni e i nuovi ingressi in Consiglio. Al di là dello statuto, siamo un partito di territorio che vuole lasciare spazio a chi si è fatto le ossa”. Concetto ribadito dal deputato Stefano Maullu: “Chi entra a Palazzo Marino respira un’aria magica, quella di una città speciale, interclassista e calvinista. Qui si premia chi lo merita”.

