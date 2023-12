Centrale nucleare a Milano, La Russa: "D'accordo, ma dove la mettiamo?"

"Io non sono mai stato un antinuclearista - aggiunge -ma sono contrario all'ipocrisia. Non si può dire sono contrario al nucleare quando poi abbiamo le centrali francesi ai confini, che se succede qualcosa ci andiamo di mezzo anche noi...". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ai cronisti in occasione della cerimonia degli auguri di Natale sulla proposta del viceministro leghista Matteo Salvini. "Non so, a Milano dove la mettiamo? A piazza Duomo? O magari un po' più in periferia? Magari a Valle Padana...". Iscriviti alla newsletter