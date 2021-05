Centrodestra: 'sondaggi' per le comunali, settimana decisiva per Milano

Gabriele Albertini prima di dire no alla candidatura a Milano ha fatto un endorsment per Fabio Minoli, direttore Comunicazioni e Affari istituzionali di Bayer Italia. Ci sono sondaggi in corso ma Minoli, pur apprezzato, non sembrerebbe riscuotere consensi tali da avallare il 'consiglio' dell'ex sindaco. Si starebbero valutando altre piste, circolano pure i nomi di Paolo Maldini, storico difensore del Milan e ora direttore tecnico della squadra rossonera e della sondaggista Alessandra Ghisleri. Tra le candidature emerse finora, dall'imprenditore Riccardo Ruggiero al docente della Bocconi Maurizio Dallocchio, dal rettore del Politecnico Ferruccio Resta al centrista Maurizio Lupi, e' quest'ultimo ad essere il piu' alto nei sondaggi ma sconta il fatto di essere un politico. Lo schema che intende portare avanti l'alleanza e' quello di una figura della societa' civile ma l'elenco dei 'disponibili' che abbiano chances di vittoria non e' lunghissimo, non e' escluso che alla fine si possa convergere su Lupi.

"Ci sono altre opzioni sul tavolo a Milano ma anche a Roma. Bertolaso sarebbe un ottimo sindaco, poi valutiamo. Comunque siamo molto piu' compatti dei nostri avversari che vanno in ordine sparso", il ragionamento di Giorgia Meloni. Il 'derby' nel centrodestra tra lei e Matteo Salvini, qualora la coalizione dovesse vincere le prossime Politiche, e' destinato a durare a lungo. Il leader della Lega ha sempre sostenuto di aver appoggiato il governo Draghi per il bene del Paese e criticato chi si e' sottratto per, a suo dire, interessi di partito.