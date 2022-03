Che malattia ha Fedez? Nel 2019 la demielinizzazione, ma ora si è operato

Che malattia ha Fedez? La privacy del San Raffaele

Che malattia ha Fedez? E' di queste ore la notizia che il rapper 32enne si sarebbe sottoposto a una operazione chirurgica al San Raffaele di Milano nella giornata di martedì 22 marzo. Era stato lo stesso Fedez la sera prima ad anticipare che quella sarebbe stata una "giornata importante" per lui, dopo l'annuncio shock su Instagram della malattia risalente a venerdì.

Ma su quale sia esattamente la malattia contro cui sta combattendo il rapper, non ci sono ancora notizie ufficiali: per ragioni di privacy dall'ospedale milanese non sono state divulgate informazioni. Il cantante sarebbe ancora in attesa di alcuni risultati d’esame che saranno cruciali per stabilire il percorso di cure. Venerdì aveva parlato di un "problema di salute" trovato "per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli".

Fedez e la demielinizzazione

Molti osservatori in questi giorni ricordano che nel 2019, ospite di Peter Gomez nella trasmissione "La Confessione”, Fedez aveva parlato di una malattia demielinizzante. Un disturbo che può portare a diverse malattie tra le quali la sclerosi multipla. “Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi".

Fedez: l'operazione al San Raffaele e gli scenari sulla sua salute

Una descrizione che appare tuttavia poco conforme allo scenario di una operazione chirurgica. Resta quindi del tutto plausibile che la malattia che ha ora colpito Fedez possa essere di tutt'altra natura.

