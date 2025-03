Che Milano sarà: la discesa in campo di Majorino in vista delle elezioni

Che Milano sarà: prova a immaginarlo il capogruppo del Pd lombardo Pierfrancesco Majorino, promotore di un incontro su "demografia, società, tendenze future ed opinioni presenti" relative alla città che appare come una vera e propria discesa in campo da parte dell'esponente dem in vista delle elezioni comunali del 2027. La locandina dell'evento non presenta simboli di partito, ma tematica e tempistiche sono già da campagna elettorale.

L'evento si svolge il 4 aprile alle 18.30 al Pirellone. Il confronto partirà dai dati di Alessandro Rosina riguardanti la demografia e dalle ricerche del sociologo Paolo Natale su cosa stia "esprimendo" la città. Quindi, gli interventi di Elena Granata, urbanista, della Presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi e del segretario della Camera del Lavoro, Luca Stanzione. Introduzione affidata proprio a Majorino.

