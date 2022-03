Chi è Davide Fontana, l'uomo che ha ucciso Charlotte Angie

Davide Fontana ha 43 anni, lavora come impiegato di banca e risiede a Rescaldina, nel Milanese, poco lontano dall'abitazione di Carol Maltesi, la 26enne che nel mondo dell'hard era conosciuta come Charlotte Angie. I due avevano avuto una relazione e, stando a quanto dichiarato da Fontana, si erano lasciati in buoni rapporti. In passato Fontana era stato controllato dai carabinieri mentre si trovava alla guida dell'auto di Carol-Charlotte. L'assassinio della giovane risalirebbe a fine gennaio. Come riporta il quotidiano Il Giorno ci sarebbe stato un litigio e lui l'avrebbe colpita alla testa. Quindi la decisione di fare a pezzi il cadavere e di nasconderlo per mesi nel freezer di casa di lei, per poi liberarsene a Borno, paese nel quale lui era stato in vacanza in passato.

Davide Fontana e il tentativo di depistare i giornalisti usano il cellulare di Charlotte

Davide Fontana ha spiegato ai carabinieri che da fine gennaio pochissimi avevano cercato Carol Maltesi. Solo la mamma e un ex compagno, tramite messaggi su whatsapp. Era lui a usare il telefono di lei e a pagare anche il suo affitto. E sempre via WhatApp Davide Fontana aveva risposto al giornalista di Bs News sulle tracce di Charlotte Angie grazie all'elenco dei tatuaggi del cadavere ritrovato in ValCamonica diffuso dai carabinieri. "Ah ho capito mi hanno già detto diverse persone di quella ragazza. Io sto bene fortunatamente", aveva risposto al giornalista che voleva accertarsi che non fosse lei la donna uccisa. "Non ho tempo adesso per i giornalisti e per spiegare perché ho lasciato il porno", aveva aggiunto per spiegare l'assenza di Charlotte alla serata del 13 marzo al Luxi Club di Milano". Quindi, la richiesta (rimasta senza risposta) del giornalista: "Se non vuoi parlare al tel.. mi mandi un audio di 3 secondi? Solo per verificare che non sia qualcun'altra che risponde... e chiudere il caso".

L'accusa di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere

Davide Fontana non ha spiegato il motivo del suo gesto. E' accusato di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. L'omicidio è avvenuto a Rescaldina. Quando ormai gli inquirenti erano prossimi ad identificare la vittima, nella mattinata di lunedì 28 marzo si era presentato spontaneamente dai carabinieri nel Milanese assieme ad una amica per denunciarne la scomparsa. Ma le sue parole non avevano convinto. Tanto che in serata è stato riconvocato a Brescia, dove è scattato il fermo.

