Chi è Claudio Calabi: la biografia, la carriera e il passaggio di testimone con Chiara Ferragni

Notizia degli ultimi giorni è il passo indietro di Chiara Ferragni rispetto a Fenice Srl, la holding di cui era amministratrice delegata: l'influencer ha deciso di lasciare la gestione del rilancio del gruppo a qualcun altro. Claudio Roberto Calabi è stato nominato nuovo amministratore unico, ricevendo il consenso unanime degli azionisti.

Chi è Claudio Calabi

Classe 1948, nato a Torino dove ha conseguito la laurea in Economia e Commercio, Claudio Roberto Calabi è un manager di lunga esperienza, che si discosta molto dal personaggio di amministratrice delegata di Chiara Ferragni, nato negli ultimi anni. Calabi è uno dei principali manager italiani focalizzati sulla ristrutturazione e la crescita di aziende e in particolare l’elenco delle cariche da lui ricoperte presenti nel suo curriculum è parecchio lungo. Tra le altre cose, è stato Amministratore Delegato di grandi aziende italiane tra cui RCS Editori, Camuzzi, I Viaggi del Ventaglio, Il Sole 24 ORE e Risanamento S.p.A.

Attualmente è Presidente con deleghe di Risanamento e Italtel, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Milano Santa Giulia, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di GLF Grandi Lavori Fincolsit, e membro del Consiglio di Amministrazione di B.E., La Scuola, I.C.M., e di Polis. Precedentemente è stato membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato esecutivo di Banca Carige, membro del Consiglio di Amministrazione del San Raffaele e Presidente con deleghe di Capital Dev.

Come racconta il Corriere della Sera, l'obiettivo di Calabi sembrerebbe quello di "rimettere in carreggiata l’azienda proprietaria dei marchi Chiara Ferragni, trovare un’intesa con i soci terzi e dare una prospettiva al business dopo l’ondata travolgente del caso Balocco".

Vita privata: moglie e figlie

Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata perché non è particolarmente presente su nessun social network; sappiamo solo che è sposato e ha due figlie, ma non conosciamo i loro nomi.