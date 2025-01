Addio a Fausto Cogliati, il produttore dietro ad alcuni dei più grandi successi pop e hip-hop italiani

Fausto Cogliati, produttore musicale, autore e compositore di spicco nel panorama italiano, è scomparso all'età di 66 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa da Eros Ramazzotti, che ha espresso il suo cordoglio sui social media. "Fratello, ti voglio bene, già mi manchi cax. Ciao Fausto", le sue parole.



Nato nel 1959, Cogliati ha iniziato la sua carriera come chitarrista e cantante nel gruppo milanese Lijao, attivo tra il 1982 e il 1991. La band ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo, nel 1988 e nel 1990, ottenendo un discreto successo. Dopo lo scioglimento dei Lijao, Cogliati ha intrapreso la strada della produzione musicale, diventando una figura chiave nella scena hip hop italiana. Ha collaborato con gli Articolo 31, contribuendo al loro album di debutto "Messa di Vespiri" nel 1994, che conteneva il brano "Maria Maria".

Cogliati, collaborazioni con i grandi nomi della musica italiana

Nel corso della sua carriera, Cogliati ha lavorato con numerosi artisti di rilievo, tra cui J-Ax, Fedez, Rocco Hunt, Francesca Michielin e Lorenzo Fragola. Ha prodotto brani di successo come "Cigno nero" di Fedez e "Amazing" di Francesca Michielin, quest'ultimo incluso nella colonna sonora del film "The Amazing Spider-Man 2". La sua esperienza e il suo talento lo hanno portato a ricoprire il ruolo di producer musicale per il talent show "X Factor", lavorando a stretto contatto con Fedez e contribuendo al successo di diversi concorrenti.

Numerosi artisti hanno espresso il loro cordoglio sui social media. Ultimo, ad esempio, ha condiviso una foto insieme al produttore, accompagnata dal messaggio: "Insieme dal primo concerto allo stadio Faustone mio: 'Sai che ho i brividi?', quando lo dicevi sapevo che era tutto ok. Fai buon viaggio".

Fedez ha reso omaggio al produttore con queste parole: "Grazie a te ho imparato tante, troppe cose. Da Sig. Brainwash al nostro primo S.Siro abbiamo condiviso momenti che difficilmente possono diradarsi nel tempo. Grazie di tutto Faustelly (Come ti chiamavamo scherzosamente in sala prove) Fai buon viaggio. Un abbraccio alla tua splendida famiglia".

