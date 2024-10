Chi è Frank Kelcz, relazione finita con Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni

Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, e l'imprenditore Frank Kelcz, con cui era legata da diverso tempo. Una relazione che la coppia aveva sempre preferito coltivare al di fuori delle luci della ribalta mediatica, con discrezione.

Il curriculum dell'imprenditore britannico Frank Kelcz

Ma chi è Frank Kelcz? E' un imprenditore britannico e non solo. Come riporta la sua biografia sul sito di Dn Capital, Kelcz è laureato in Economia e Antropologia e Sociologia al College di Bowdoin. E' International Media Executive, investitore, consulente e coach. Ha iniziato la sua carriera come editore di riviste specializzate in tutta Europa. È stato anche direttore marketing e vendite presso il MIDEM Market di New York e Cannes e presidente di ESI Street, uno dei primi servizi online per l'industria dell'intrattenimento. Frank ha lavorato presso Bertelsmann-G&J ad Amburgo come assistente del presidente e vicedirettore della divisione internazionale, nonchè responsabile dei progetti speciali a New York. Editore intraprendente, ha guidato il lancio di Ziff-Davis in Europa. Oltre alla sua posizione di Venture Partner presso DN Capital, Frank è partner presso Collider, Media & AdTech Accelerator di Londra.