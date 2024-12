Chi è Gustavo Rodriguez, padre di Belen e Cecilia rimasto gravemente ustionato

Nato a Buenos Aires nel 1959, Gustavo Rodriguez è il padre delle celebri showgirl argentine Belen e Cecilia Rodriguez. La sua vita è segnata da scelte importanti, passioni artistiche e momenti di notorietà pubblica, sia per le vicende personali che per la partecipazione a un reality televisivo.

In gioventù, Gustavo ha preso i voti diventando pastore della Chiesa Anglicana argentina, un ruolo che ha abbandonato quando la carriera di Belen ha iniziato a emergere nel panorama televisivo italiano, ritenendo la fama della figlia inconciliabile con i valori ecclesiastici. Questa decisione ha rappresentato una svolta: con la moglie Veronica Cozzani, ha lasciato l’Argentina per stabilirsi a Milano e stare vicino ai figli Belen, Jeremias e Cecilia.

Gustavo Rodriguez e la passione per la musica. La partcipazione all'Isola dei Famosi

Le passioni di Gustavo sono da sempre legate alla musica, che lo accompagna nella vita quotidiana e nei momenti in famiglia. È un abile chitarrista e violinista, spesso immortalato dalle figlie sui social mentre suona in compagnia dei nipoti. La sua vita privata è tornata sotto i riflettori nel 2022, quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi insieme al figlio Jeremias. La breve parentesi televisiva ha mostrato un lato inedito di Gustavo, ma la notorietà si è presto attenuata, riportandolo a una vita più riservata.

Nonostante la sua indole tranquilla, il suo nome è comparso nelle cronache locali. Nel dicembre 2018, un episodio a Milano, in zona Brera, ha destato attenzione: Gustavo, in evidente stato di alterazione, ha lanciato oggetti dal balcone di casa, richiedendo l’intervento della polizia e del 118. Dopo un breve ricovero, è tornato a casa, mettendo fine alle speculazioni. Lo stesso anno, si era parlato di una possibile crisi matrimoniale, poi smentita dal suo ritorno stabile in Italia.

Gustavo Rodriguez e l'incendio a Gallarate

Giovedì 5 dicembre Gustavo è stato coinvolto in un grave incidente a Gallarate, dove è rimasto ustionato nell’incendio di un capannone utilizzato come deposito. Ricoverato con ustioni al 10% del corpo, non è in pericolo di vita.