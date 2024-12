Dramma per Belen Rodriguez: il padre Gustavo è rimasto gravemente ustionato

Proseguono le indagini degli agenti del Commissariato di Gallarate per ricostruire la dinamica dell'incendio divampato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese, dove è rimasto gravemente ustionato Gustavo Rodriguez, padre di Belen.

Nato in Argentina nel 1959, Rodriguez si trovava all’interno del capannone, utilizzato come deposito e sede di diverse attività. Pare che l’uomo frequentasse spesso il magazzino, trascorrendovi gran parte delle sue giornate. Nella mattinata di ieri, giovedì 5 dicembre, le fiamme sono divampate improvvisamente. Alcuni lavoratori di altre attività hanno raccontato di averlo visto uscire dal magazzino avvolto dalle fiamme su testa e arti, urlando disperatamente. Immediata la chiamata ai soccorsi.

CHI E' GUSTAVO RODRIGUEZ, PADRE DI BELEN E CECILIA

Gustavo Rodriguez, ustioni sul 10% del corpo: non è in pericolo di vita

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i sanitari del 118. Trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate, Rodriguez è arrivato intubato. In seguito è stato trasferito nel reparto ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Ha riportato una lieve intossicazione, ustioni a un braccio e al volto, con bruciature sul 10% del corpo. Al momento, non sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e gli agenti della polizia di Gallarate, impegnati nei rilievi. Le indagini puntano ora a chiarire l’origine del rogo e le cause che lo hanno provocato.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO