Chi era Giovanna Chinnici, la donna uccisa a coltellate dal cognato per un banale litigio

Ha scosso l'intera comunità di Nova Milanese la notizia della morte di Giovanna Chinnici, donna di 63 anni uccisa a coltellate dal cognato a seguito di una lite familiare nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre, nel tentativo di difendere la figlia. Nonostante l'intervento pronto dei soccorsi, per la donna non c'è stato nulla da fare: a causa delle gravi ferite è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il ricordo commovente del Circolo Arci Nova

La sua scomparsa non ha sconvolto solo la sua famiglia, ma anche la comunità intera e in particolare il Circolo Arci Nova, centro sociale inaugurato negli anni '80 in via Togliatti, dove la donna si occupava di corsi di psicomotricità per bambini. Con un post pubblicato sulla loro pagina Facebook, il direttivo del circolo ha voluto ricordarla con queste parole: "Purtroppo abbiamo appena ricevuto una terribile notizia che ci ha lasciato sconvolti e profondamente addolorati. Oggi pomeriggio è stata uccisa Giovanna Chinnici, una dolcissima, amabile, intelligente, solare persona che ha collaborato come volontaria presso il nostro circolo nel coordinamento dei corsi di psicomotricità dedicati a bimbi. In questo momento non riusciamo ad esprimere con le parole il nostro dolore e la nostra profonda angoscia. Avremo modo di ricordarla nei prossimi giorni. Quello che ora abbiamo negli occhi è il suo immancabile e meraviglioso sorriso che era il suo biglietto da visita. Siamo vicini alla sua famiglia colpita da questa violenza insensata ed incomprensibile".