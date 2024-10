Tragedia in Brianza: Giovanna Chinnici uccisa a coltellate durante una lite in famiglia

Un drammatico episodio di violenza familiare si è consumato a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, dove una donna di 63 anni è stata accoltellata a morte. La vittima, Giovanna Chinnici, trasportata d'urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo l'arrivo in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe il cognato della donna, Giuseppe Caputo, un uomo di 62 anni, che durante una lite, forse per un parcheggio, avrebbe colpito anche la nipote 28enne, rimasta ferita. Abitavano tutti nella stessa palazzina in via Magellano, lui con la madre anziana e le sorelle; i rapporti tra le famiglie però, come racconta MilanoToday, sembra fossero minati da attriti e diverbi.

La dinamica del delitto

Erano circa le 13 di mercoledì 23 ottobre quando sono stati allertati i soccorsi: sul posto si sono recati il 118 e i carabinieri della compagnia di Desio insieme al personale del nucleo investigativo del comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza; sequestrato un coltello, presunta arma del delitto, sono stati avviati i primi accertamenti. A scatenare la violenza sarebbe stata una discussione per motivi futili, su cui sono ancora in corso le indagini; da quanto emerge, la donna sarebbe intervenuta in difesa della figlia, ma sarebbe stata accoltellata dal cognato. Trasferita d'urgenza in ospedale, è morta poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Nello stesso pomeriggio, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere dell'accusa di omicidio e tentato omicidio.