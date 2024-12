Chi era Rocio Espinoza Romero: la mamma morta travolta da un camion per salvare i figli a Milano

Ha commosso l'intera comunità di Milano e non solo la tragedia avvenuta nella mattinata di mercoledì 11 dicembre che ha visto perdere la vita una giovane mamma di 34 anni. La donna era Rocio Espinoza Romero ed era originaria del Perù proprio come il marito, di professione falegname, che era al lavoro nel momento dell'incidente. Stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali spingendo il passeggino su cui c'erano i figli gemelli di un anno e mezzo in via Renato Serra, quando è stata investita e uccisa da un camionista pirata che è subito fuggito. Secondo quanto emerso, la donna, con un gesto materno ed istintivo, prima dell'impatto fatale sarebbe riuscita a spingere il passeggino dei suoi bambini fuori dalla traiettoria del mezzo, riuscendo a salvare loro, ma rimanendo schiacciata e perdendo la vita.



Questa sera, alle ore 19.30, è previsto un presidio in viale Scarampo, all'angolo di viale Serra per la morte della donna.

