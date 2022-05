Chi è il trapper milanese Shiva: vero nome, carriera, collaborazioni

Chi è Shiva, il trapper che mercoledì 11 maggio ha radunato centinaia di fan in via Cesare Correnti a Milano?

Nome d'arte di Andrea Arrigoni, è nato a Milano il 27 agosto 1999 ed è cresciuto nell'hinterland milanese, a parte una breve parentesi in Toscana con la famiglia. Ha iniziato la sua attività musicale a 15 anni, il primo Ep La via del guerriero è del 2014. Dopo la pubblicazione del video autoprodotto del brano Cotard Delusion ha firmato per l'etichetta discografica romana Honiro Label, che ha pubblicato nel 2017 il suo primo album, Tempo anima.

Shiva, la svolta trap e il grande successo

La collaborazione con Honiro dura poco e Shiva vira verso la trap indipendente. Il secondo album, Solo, esce nel 2018. Nello stesso anno partecipa al Machete Mixtape 4 Seguono nel 2019 i singoli Mon fre (con Emis Killa) e Bossoli, entrambi certificati dischi di platino dalla FIMI. E arrivano le collaborazioni sempre più importanti, come quella con Sfera Ebbasta per Soldi in nero, che ha raggiunto la seconda posizione della Top Singoli. Ed ancora Holly & Benji con Capo Plaza. Conquista la vetta della Top singoli nel gennaio 2020 con il singolo Calmo, inciso assieme a Tha Supreme e contenuto nel nuovo Ep Routine. Il terzo album, Dolce vita, è invece del giugno 2021. Su Instagram conta un milione di fan.

Leggi anche: