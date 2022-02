Chi è Kappa 24K: vero nome, rapper, sparatoria a Milano

Chi è Kappa 24K, il rapper arrestato per detenzione e porto d'arma a Milano? Il vero nome del 32enne è Islam Abd el Karim. E' nato in Egitto nel 1989. E' giunto in Italia con il padre ed i suoi fratelli ancora bambino. Sin dalla giovane età è stato autore di piccoli reati. Poi, quando aveva 14 anni, suò pade di ammalò. Islam scappò di casa ed inizio a condurre una vita di strada.

Kappa 24K e la crew Refreel 24K

Kappa 24K ha già avuto diverse esperienze in carcere ed è divenuto padre a sua volta. La nascita dei figli lo aveva portato a concentrarsi soprattutto sulla musica. E' una delle anime della Refreel 24K, crew formata nel novembre 2020 da rapper del cosiddetto “Quadrilatero Aler”, zona di spaccio e degrado a poca distanza da San Siro. E i pezzi delle sue canzoni parlano infatti di una realtà che ben conosce, tra soldi, cocaina, violenze e armi. Tra i suoi versi, frasi come questa: "Testa calda come Carlo Testa/Non fare troppo il gangsta/finisci con tre buchi in testa".

Kappa 24K: la sua pagina Instagram

Kappa 24K sui social: il suo profilo Instagram ha quasi 18mila follower, quello della sua crew arriva a 75 mila.

Kappa 24K coinvolto nella sparatoria a San Siro dell'8 gennaio

La paternità sembrava aver convinto Kappa 24K a tenersi lontano dai guai Kappa 24K e a dedicarsi al sogno di sfondare con la musica. Ma evidentemente non è bastato. Secondo le forze dell'ordine è coinvolto nella sparatoria dell'8 gennaio scorso a Milano. Nella mattinata di venerdì 4 febbraio è stato arrestato con ordinanza di custodia cautelare per detenzione e porto sulla pubblica via di un'arma comune da sparo ed esplosione in aria di piu' colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico affollato. In zona San Siro, a Legnano e a Motta Visconti, inoltre, sono state fatte alcune perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi da fuoco e relativo munizionamento.

Sparatoria a San Siro: la ricostruzione della Polizia

Nella sparatoria dell'8 gennaio scorso in piazza Monte Falterona a Milano, in cui rimase ferito un cittadino egiziano di 26 anni e a seguito della quale la polizia ha arrestato il 51enne Carlo Testa per tentato omicidio, risulta coinvolto, secondo l'accusa, anche il 32enne rapper Kappa 24K. Le indagini condotte dagli agenti della seconda sezione della squadra mobile milanese hanno evidenziato come quella sera c'e' stato uno scontro fra due gruppi rivali, rapidamente degenerato per futili motivi. Il motivo della sparatoria sarebbe riconducibile alla ripartizione delle commissioni discografiche destinate ai vari gruppi rap.

Kappa 24K e la sparatoria a Milano: faida da rapper

L'8 gennaio, nel pomeriggio, i due gruppi hanno prima dato luogo a un pestaggio nel quale Kappa 24K e il suo gruppo hanno avuto la meglio mentre, poi, il gruppo contrapposto, insieme a Carlo Testa, si è recato in piazza Monte Falterona per vendicare la lite avvenuta poco prima. La situazione è degenerata due ore dopo con la sparatoria: l'egiziano 26enne è stato colpito gravemente alla zona femorale e Kappa 24K ha risposto esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco con una pistola detenuta illegalmente.