Balocco, Chiara Ferragni: "Ho sbagliato donerò 1 milione a ospedale"

Chiara Ferragni: "Ho sbagliato donerò 1 milione a ospedale"

Dopo lo scandalo che l'ha coinvolta e che ha portato l'AgCom a multarla per un milione di euro, Chiara Ferragni ha annunciato che donera' un milione di euro all'ospedale Regina Margherita. "Quello che voglio fare ora e' chiedere scusa e dare concretezza devolvendo un milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini" ha detto l'influencer in un post pubblicato su Instagram, "ma non basta: lo voglio fare pubblicamente perche' mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione, un errore di cui faro' tesoro in futuro separando completamente qualsiasi attivita' di beneficenza - che sempre ho fatto e che continuero' a fare - dalle attivita' commerciali".

Chiara Ferragni: "Avrei potuto vigilare meglio"

"Questo e' quello che insegniamo ai nostri figli" ha detto: "Gli insegniamo anche che si puo' sbagliare e che quando capita bisogna ammettere e se e' possibile rimediare all'errore fatto e farne tesoro". Riguardo il caso in cui e' stata coinvolta anche la Balocco per la quale l'influencer aveva 'firmato' nel 2022 pandoro 'Pink Christmas' le cui vendite sembrava dovessero servire a finanziare la ricerca, Ferragni ha ammesso che "non c'e' stato un controllo sufficiente sulla comunicazione" pur confermando che "impugnera' il provvedimento dell'AgCom perche' lo ritengo sproporzionato e ingiusto". "Il mio errore" ha aggiunto "in buona fede e' stato legare la comunicazione di un'attivita' commerciale a una di solidarieta'. Purtroppo si puo' sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio, ma se la sanzione dovesse essere come io spero inferiore a quella decisa la differenza verra' aggiunta al milione di euro". "Nei prossimi giorni" ha concluso Ferragni, "parlero' con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzera' la somma donata e raccontero' periodicamente gli aggiornamenti. Il mio errore rimane ma voglio far si' che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo".