Giovedì, 1 ottobre 2020 - 13:22:00 Chiara Ferragni incinta, l'annuncio su Instagram: si allarga la famiglia "Our family is getting bigger, Leo is going to become a big brother" annuncia l'influencer sul suo profilo instagram

Chiara Ferragni incinta, l'annuncio su Instagram: si allarga la famiglia "La nostra famiglia si sta ingrandendo. Leo diventerà un fratello maggiore", scrive su Instagram Chiara Ferragni postando la foto del figlio Leone che sventola l'ecografia. Fedez scherza: "Io non sapevo nulla", commentando ironicamente l'annuncio della moglie.