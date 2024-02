Chiara Ferragni non si è vista alle sfilate della Milano Fashion Week

Chiara Ferragni, habitue' delle passerelle di Miuccia Prada, non si e' vista alla sfilata di Prada della collezione donna autunno-inverno. Ieri l'influencer non ha partecipato nemmeno alla presentazione di Fendi. C'e' attesa per capire se domani l'imprenditrice digitale o Fedez o entrambi parteciperanno alla sfilata di Donatella Versace, grande amica della coppia, che viene data in crisi ormai profonda dai siti di gossip.