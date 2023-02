Chiara Ferragni senza fede(z) al dito: si stanno separando?

“Quando io e Chiara Ferragni non postiamo sui social vuol dire che abbiamo litigato”: quanto suonano profetiche oggi queste parole pronunciate da Fedez pochi giorni prima di Sanremo.

Proprio sul palco dell'Ariston l'episodio che avrebbe portato a quella che è l'attuale, insolita situazione in casa Ferragnez, Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, infatti, la coppia più social l'Italia non posta più nulla assieme. Un comportamento del tutto anomalo per i due. Soprattutto se consideriamo che nel mezzo c'è stato pure San Valentino. Trascorso nel più totale silenzio social, per lo sgomento dei fan. Che scrutano indizi nelle immagini postate da Chiara Ferragni in questi giorni.

Chiara Ferragni, gita all'agriturismo con i figli ma senza Fedez

Giovedì l'influencer ha trascorso una bella giornata in compagnia dei figli Leone e Vittoria in un agriturismo della Bergamasca. Il marito? Non pervenuto. Non solo: in molti hanno notato che in queste foto Chiara Ferragni non portava la fede al dito. Siamo sull'orlo della separazione? Proprio il giorno di San Valentino i due sono stati visti uscire dal portone di un palazzo milanese in cui ha sede uno studio legale. Così profonda la crisi che ha fatto emergere lo "sgarbo" sanremese, con Fedez reo di aver (volontariamente o meno) tolto visibilità alla moglie nell'evento più seguito dell'anno? Forse la risposta è in un'altra dichiarazione pre-sanremese dei due, che in una Storia avevano cripticamente detto: "Lo annunceremo dopo Sanremo". Cosa? Per ora non è dato saperlo. E così nell'incertezza il gossip impazza. E pare pure che le riprese della seconda stagione della serie tv The Ferragnez siano al momento state congelate...