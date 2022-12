Chiara Ferragni svela il motivo del cerotto sul braccio

Cerotto di Chiara Ferragni: l'influencer ha spiegato finalmente ai suoi follower l'origine della medicazione che da due settimane stava facendo preoccupare i follower. Ecco le sue parole: "Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare. Una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi faccio una visita dei nei perché ho familiarità coi melanomi" ha spiegato su Tiktok.

"Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era leggermente cambiato di colore, per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo. Fortunatamente è arrivato il risultato dell'istologico, è tutto ok. Era un neo cambiato ed era da togliere perché poteva trasformarsi in un melanoma". La Ferragni ha quindi invitato tutti a sottoporsi a visite di controllo periodiche: "Sono tra i tumori peggiori, ma facendo spesso visite sono quelli più facili da trovare e tenere sotto controllo".