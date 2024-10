Chiara Ferragni torna single: Silvio Campara si ripresenta dalla moglie

Nonostante non siano mai usciti allo scoperto, la loro apparente tresca era sulla bocca di tutti. Chiara Ferragni e Silvio Caprara, 45enne di Verona e imprenditore di Golden Goose, non hanno mai confermato la loro liaison, ma l'estate scorsa si vociferava su una possibile storia d'amore tra i due, tesi supportata da presunto viaggio in Perù da organizzarsi per Ferragosto, di fatto mai realizzato.

La presenza di Campara accanto all'ormai 'quasi' ex moglie di Fedez aveva fatto ben sperare i soci della Fenice Srl, di cui la Ferragni è amministratrice delegata, in un riassesto economico: a seguito delle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto l'influencer, tra cui lo scandalo del pandoro Balocco, soci e azionisti vedevano nella vicinanza di Ferragni a Campara la possibilità di un risollevamento delle sue società.

Silvio Campara e la moglie Giulia Luchi fotografati insieme

Invece, come mostrano le ultime immagini che lo ritraggono, Campara sembrerebbe essere tornato in famiglia: l'imprenditore è stato fotografato dai paparazzi di Chi di nuovo con la moglie, Giulia Luchi (ex Miss Italia) e i loro due figli di 5 e 2 anni. Di per sé, le immagini non costituiscono una prova certa; va ricordato però che quando si vociferava su una sua possibile storia con Chiara, Campara e la moglie si erano fatti vedere poco insieme, non volendo chiarire nessun dubbio su loro una plausibile crisi dovuta proprio all'arrivo della Ferragni e alla confusione di lui, che per il momento sembra deciso a voler restare con la famiglia.