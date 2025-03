Chiesi investe 430 milioni di euro per un nuovo polo produttivo nel Milanese

Il gruppo biofarmaceutico internazionale Chiesi punta con decisione sulla Lombardia, annunciando un maxi investimento da 430 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo polo produttivo a Nerviano, alle porte di Milano. Il progetto prevede la riqualificazione dell’ex sito industriale, inaugurato nel 1965 come centro di ricerca oncologica di Farmitalia Carlo Erba e successivamente passato di mano più volte, fino alla sua chiusura definitiva nel 2024.

Come riferisce Parma Today, il nuovo stabilimento sarà dedicato alla produzione di farmaci per le patologie respiratorie, in particolare inalatori a bassa impronta carbonica, e comprenderà anche linee per la lavorazione di prodotti biologici sterili. Si tratta di un intervento di ampio respiro: 124.000 metri quadrati di area industriale che verranno trasformati in un centro d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

L’investimento si inserisce in una strategia industriale globale del gruppo Chiesi, che prevede interventi anche sugli impianti di Parma, Blois (Francia) e Santana de Parnaiba (Brasile), con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di soluzioni terapeutiche per pazienti affetti da patologie respiratorie croniche.

