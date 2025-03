Chora cerca soci, Calabresi sindaco? Anche Majorino inizia a “ragionare” su Milano

C'è fermento in Chora media. Dopo aver centrato il break even nel 2024, con ricavi per 11 milioni che hanno fatto dichiarare al direttore Mario Calabresi che "la fase di startup è finita", la piattaforma di podcast potrebbe presto entrare in una nuova fase con l'ingresso di un nuovo importante. Un cambiamento nell'assetto societario che potrebbe avere riflessi anche sul fronte editoriale. E significative conseguenze anche nella corsa alle elezioni di Milano nel 2027. Il motivo? Calabresi è da tempo uno dei più seri potenziali candidati per il centrosinistra. E un suo eventuale disimpegno da Chora potrebbe spalancargli le porte di un percorso in politica.

Tether interessato a Chora: come reagirà Calabresi?

Cosa sta succedendo in Chora? Come riferisce ItaliaOggi, un nuovo socio potrebbe essere interessato ad affiancare il co-fondatore Guido Maria Brera. E questa realtà sarebbe Tether, società con una capitalizzazione da 137,4 miliardi di dollari, fondata da Giancarlo Devasini e Pierce Brock, il cui ceo è Paolo Ardoino. Un colosso da 10 miliardi di dollari di utili nel 2024 e che ha a breve annunciato, per bocca di Ardoino, "un nostro investimento in una società italiana, non posso ancora dire quale, in parte legata alla informazione". Problema: Tether appare politicamente più affine all'asse Lega-Trump. Un posizionamento che Calabresi potrebbe non trovare congeniale. Favorendo ragionamenti su un suo futuro al di fuori di Chora Media.

Nel frattempo Majorino...

Nel frattempo, come raccontato da Affaritaliani.it Milano, comincia a fare le proprie mosse anche un altro serio candidato all'investitura per il centrosinistra: il capogruppo dem in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, promotore dell'evento "Che Milano sarà" il 4 aprile al Pirellone. Un convegno sul futuro della città che ha tutta l'aria di un kick-off di campagna elettorale. Insomma, mancano due anni all'appuntamento elettorale ma i tempi sembrano maturi per iniziare a parlare seriamente di candidature.

