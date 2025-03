Chora Media vola, centrato il break even: la scommessa vinta di Calabresi

Chora Media, una scommessa vinta. Lo si può affermare oggi che viene reso noto che nel 2024 la startup dei podcast ha centrato il break even. "La fase di startup è finita", ha dichiarato il direttore Mario Calabresi, giornalista già direttore di La Stampa e La Repubblica che ha dato vita al progetto nel 2020 assieme a Guido Brera, fondatore della società di risparmio gestito Kairos. Il 2024 di Chora Media si è chiuso con ricavi per 11 milioni, in crescita del 22% rispetto al 2023. E' cresciuto anche l'ebitda, del +128%. E i ricavi del primo bimestre del 2025 segnano già un +48%, come riferisce il Corriere. Calabresi riconosce il passaggio chiave, dopo un 2023 chiuso con perdite per 2,3 milioni, rappresentato dal coinvolgimento della manager Barbara Salabè. Che ha portato ad un 2024 di consolidamento. Ed alla conclusione del processo di unione con Will, avviato nel 2022.



Gli ascolti medi mensili dei podcast di Chora Media si attestano sui 5,3 milioni. Il 70% dei ricavi arriva dai contenuti social e podcast branded. Solo il 7% dalla pubblicità. Altra fetta importante la New Media Academy, corsi di podcast e giornalismo digitale.

Il successo di Chora Media: un biglietto da visita per Calabresi

Un successo non scontato e che a buon diritto Calabresi può co-intestarsi. Un ottimo biglietto da visita, per giunta, nel caso lo scrittore e giornalista dovesse prendere seriamente in considerazione l'ipotesi che già circola da mesi di una sua possibile candidatura per il centrosinistra alle elezioni comunali di Milano nel 2027.

