Cinture in "finta pelle", operazione Gdf tra Milano e Pescara

Le Fiamme gialle pescaresi e lombarde, in un'azione congiunta, hanno stroncato lo smercio di cinture spacciate per 'vera pelle', gestito da esercenti cinesi operanti a Pescara, Milano, Trezzano sul Naviglio (Milano) e Cusago (Milano) e con precedenti penali per contraffazione e ricettazione.

I reati ipotizzati sono frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci

I reati ipotizzati sono frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. In particolare, nel corso dell'operazione sono state sequestrate oltre mille cinture contraffatte, scoperte nei locali in cui veniva commercializzata la merce illegale e nei grandi magazzini di stoccaggio, non dichiarati e privi di insegne, per un valore complessivo, alla vendita al dettaglio, di oltre 10.000 euro.