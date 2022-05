Circondano un auto e aggrediscono con una pietra per avere soldi e cellulare

Ieri mattina, domenica 8 maggio, tre ragazzi italiani - due di 24 anni e l'altro di 22 - sono stati arrestati dalla polizia per rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito altri tre giovani in via Toffetti, zona Corvetto, con una pietra.

La ragazza si era rifugiata in auto ma i rapinatori hanno infranto il vetro

Una ragazza italiana di 23 anni, un 25enne italiano e un 24enne di nazionalita' pakistana avrebbero riferito le fasi della vicenda: i tre li avrebbero minacciati con una pietra, colpendo poi alla testa uno dei ragazzi, per farsi consegnare soldi e cellulari. La giovane, spaventata, si e' quindi nascosta all'interno della propria auto, ma i tre aggressori, servendosi nuovamente del sasso, hanno infranto il vetro di uno dei finestrini si sono impossessati della borsa e del cellulare della ragazza, costringendola a scendere dalla macchina.



Gli aggressori bloccati in flagranza, in possesso di cocaina

All'arrivo della polizia, i tre sono stati bloccati in flagranza e hanno restituito immediatamente la borsa appena rubata. I soldi e i cellulari delle altre due vittime, invece, sono stati trovati addosso ai rapinatori durante il controllo. Due di loro, entrambi con precedenti, sono stati inoltre trovati con cinque e quattro dosi di cocaina. Oltre che per la rapina, quindi, sono stati arrestati anche per il possesso di stupefacenti.