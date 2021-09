Clima: attivisti Climate Justice tentano blocco accesso MiCo



"Milano blocca chi devasta il pianeta", si legge in uno striscione posato sulla strada dai giovani del Climate Justice Platform per impedire l'accesso al MiCo dove si è aperta questa stamattina la conferenza Pre Cop-26. Dietro lo striscione fuori la stazione della metropolitana M1 Amendola il gruppetto composto da una ventina di attivisti si e' avvolto in una rete di plastica arancione utilizzata nei cantieri per inscenare un blocco stradale che sta creando disagi alla circolazione.



Alle 8 una quarantina di manifestanti si era avvicinata all'ingresso del polo fieristico per bloccare l'ingresso alle autorita' e ai delegati. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che per ragioni di sicurezza hanno spostato il gruppo.



Momenti di tensione tra forze dell'ordine e manifestanti davanti al Mico: in un video visionato dall'ANSA si vede un momento di contatto con manganellate tra gli uomini delle forze dell'ordine e gli attivisti del clima. I giovani stanno tentando da questa mattina di bloccare gli accessi al Mico con tre diversi blocchi stradali.



Clima: Draghi, con Greta? e' andata benissimo



L'incontro in Prefettura a Milano, tra il premier Mario Draghi e l'attivista per l'ambiente Greta Thunberg, "e' andato benissimo". Lo ha detto il presidente del Consiglio arrivando al Mico, dove prendera' parte alla sessione conclusiva dell'evento sul clima, Youth4Climate.





Clima: al via plenaria chiusura Y4C con Draghi e Mattarella



Con l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi prende il via la sessione pleanaria conclusiva di Youth4Climate, l'evento sul clima dei giovani, che per due giorni si sono confrontati al Mico di Milano. Prima di raggiungere la fiera, il presidente Draghi ha incontrato in Prefettura le attiviste per l'ambiente Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. La Thunberg non prendera' parte alla sessione in fiera, avendo organizzato proprio in concomitanza, una conferenza nel parco di City life. Durante la mattinata, al Mico, ci saranno gli interventi istituzionali del governo italiano, del governo britannico e delle Nazioni Unite cui fara' seguito il dibattito tra i giovani e i ministri partecipanti alla PreCop26. A loro, i delegati, presenteranno il documento finale messo a punto in questi giorni, con le proposte e le raccomandazioni da discutere con i rappresentanti che si riuniranno sempre in fiera, per la PreCop. Oggi infatti, si chiude la Y4C e inizia la Pre-Cop26, l'evento che riunisce i ministri del clima e dell'energia di un gruppo selezionato di paesi per discutere di alcuni aspetti politici fondamentali dei negoziati e approfondire alcuni dei temi negoziali chiave che saranno affrontati alla COP26 di Glasgow a novembre.

Tre manifestanti portati in questura a Milano



Tre manifestanti che bloccavano la strada in piazza Giovanni Amendola sono stati accompagnati in questura per essere identificati. Lo rende noto la polizia. I tre, secondo quanto spiegato dalle forze dell'ordine, non si sarebbero spostati quando e' stato loro chiesto di rimuovere il blocco con cui da stamattina cercano di ostacolare l'accesso al Mico.