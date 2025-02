La colletta degli spacciatori milanesi per fare del male a Brumotti: "Hai rotto i cogl***ni"

La colletta degli spacciatori milanesi per <i>fare del male</i> a Brumotti: "Hai rotto i cogl***ni"

"Marocchini e albanesi stanno facendo una colletta per farti male, perché stai rompendo i coglioni alle piazze di Milano e di tutta la Lombardia. Stanno raccogliendo dai 200 ai 1000 euro a testa. Apri gli occhi". È l’allarme lanciato a Vittorio Brumotti da un narcotrafficante albanese, figura di spicco dello spaccio meneghino, nel corso di un’inchiesta di Striscia la Notizia.

Il florido mercato degli stupefacenti in Lombardia

L’uomo, che ha svelato il vasto giro d’affari legato a droga e armi a Milano, ha spiegato come funziona il mercato dello stupefacente nella regione. "Nei boschi lavorano i marocchini che sono sotto di noi. Noi gli diamo eroina e cocaina e loro lavorano al dettaglio. Girano 4-5 chili a settimana. Ognuno ha il suo guadagno, ma i soldi vanno ai narcos, a chi porta le tonnellate", ha rivelato a Brumotti. E ha aggiunto: "All’ingrosso viene comprata a 28-30mila euro al chilo. Tagliando un chilo si può arrivare a 3 chili, quindi a 90mila euro. Affari d’oro. Soldi cash".

Il traffico non riguarda solo la droga, ma anche le armi. "Thompson, pistole, kalashnikov, tutto. Le vendono gli italiani e i sinti, zingari… I marocchini nei boschi sono tutti armati. E non hanno capi. Sono tutti capi. Ognuno lavora per sé e si ammazzano tra di loro".

Alla domanda sulla ‘ndrangheta, il narcotrafficante ha precisato il ruolo dell’organizzazione mafiosa: "La ‘ndrangheta fa qualche “uscita”, lì al porto, a Gioia Tauro. I grossi arrivi".

L’inchiesta è andata in onda mercoledì 19 febbraio nel programma Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), all’interno del segmento Vittorio Brumotti by night, che documenta le realtà più pericolose della criminalità notturna in Italia.

