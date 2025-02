Colpisce la ex con dieci martellate alla testa: la donna lotta per la vita

Un uomo ha colpito la propria ex con dieci martellate alla testa: la 38enne è ora in ospedale a Mantova, in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico alla testa. A chiamare l'ambulanza è stato un corriere che ha visto la donna, di origini marocchine, chiedere aiuto dalla finestra di casa a Roncoferraro. Gravi le lesioni provocate dall'aggressione dell'ex compagno, suo connazionale. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio.

La donna aveva appena denunciato l'ex per stalking

L'uomo, riferisce Ansa, ha precedenti per maltrattamenti e lesioni personali e proprio nei giorni scorsi, era stato denunciato dalla donna per stalking. Avrebbe tentato più volte di entrare nell'abitazione dell'ex compagna e la vittima aveva istallato una telecamera esterna, proprio per paura. Telecamera che l'ex compagno aveva cercato di distruggere. L'uomo stato trovato nella sua abitazione di Mantova, e negli uffici dell'Arma è stato dichiarato in stato di fermo per tentato omicidio aggravato. Casa sua è stata posta sotto sequestro e all'interno sono state trovate tracce di sangue.

