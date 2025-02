Commerciante d’auto sequestrato con un machete a Milano: arrestato un 31enne

Un commerciante d’auto di 34 anni, di origine romena, è stato sequestrato e costretto a seguire il suo aguzzino da Inveruno (Nord-Ovest del Milanese) fino a via Cassinis, nella zona di Rogoredo, a Milano. Il responsabile, un 31enne marocchino, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno salvato la vittima prima che la situazione potesse degenerare.

L’uomo, considerato molto pericoloso, era in possesso di un machete da 40 centimetri, una scacciacani senza tappo rosso, sette panetti di hashish e 7mila euro in contanti. Inoltre, su di lui pendeva un ordine di carcerazione per rapina e spaccio, con una condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione.

L’appuntamento trappola e la richiesta d’aiuto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 31enne aveva contattato il commerciante con la scusa di voler acquistare un’auto usata. Una volta incontrato, però, ha estratto il machete, lo ha minacciato e costretto a salire in macchina con lui, dirigendosi fino a un appartamento in via Cassinis. Durante il tragitto, la vittima è riuscita a far sapere alla propria compagna cosa stava accadendo, fornendole anche l’indirizzo esatto. La donna ha immediatamente allertato il 112, permettendo ai carabinieri di intervenire in tempo.

L’intervento dei carabinieri

Quando i militari sono arrivati sul posto, il 31enne ha tentato inutilmente di nascondersi, ma è stato individuato e bloccato. Oltre alle armi e alla droga, nella sua borsa sono stati trovati 7mila euro in contanti, possibile provento di attività illecite. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di possesso di armi e droga, mentre per il sequestro di persona è scattata una denuncia. Oltre a questi reati, dovrà ora scontare anche la pena per la precedente condanna per rapina e spaccio.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO