Commissione Covid, Civici e +Europa contro l'ennesimo rinvio

"Apprendiamo con stupore che oggi in conferenza stampa, la maggioranza in consiglio Regionale della Lombardia attribuisce alla divisione delle opposizioni l’ulteriore incredibile slittamento della istituzione della commissione di inchiesta regionale coronavirus": così in una nota congiunta Elisabetta Strada e Michele Usuelli, dei Lombardi civici europeisti e di +Europa - Radicali Lombardia. Strada e Usuelli chiedono formalmente al Presidente Fermi la convocazione lunedì p.v. dei membri della commissione di inchiesta Covid per procedere alla sua istituzione, come deciso nella conferenza dei capigruppo di fine luglio. Nei giorni scorsi fu il capogruppo della Lega a chiedere per scritto al Presidente Fermi un rinvio, mentre ora attribuisce la responsabilità del rinvio alle opposizioni". Come raccontato ieri da Affaritaliani.it Milano, la partita della nomina del nuovo presidente della commissione si intreccia con quella della mozione di sfiducia nei confronti di Fontana depositata dalla minoranza e che sarà discussa martedì. Un incrocio che poggia su equilibri molti precari