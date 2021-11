Olimpiadi e Paralimpiadi, 2026, Giungi presidente della Commissione

Si sono riunite oggi, per la prima seduta, le Commissioni consiliari ‘Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026’ e ‘Controllo Enti Partecipati’. All’ordine del giorno l’elezione di presidente e vicepresidente. Per la Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, sono stati eletti i consiglieri Alessandro Giungi (presidente) e Manfredi Palmeri (vicepresidente). Per la Commissione Controllo Enti Partecipati, sono stati eletti i consiglieri Marco Bestetti (presidente) e Francesca Cucchiara (vicepresidente).