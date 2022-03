Como: 82enne con il Covid sfrattata non appena guarita

Una vicenda paradossale da Como. Una donna di 82enne era affittuaria di una abitazione a Sagnino che aveva deciso di acquistare. Fissata la data del rogito, la donna si è tuttavia ammalata di Covid. Tra quarantena e convalescenza, è andata per le lunghe la vendita di un suo immobile di proprietà a Caserta, dalla quale l'anziana avrebbe ottenuto le risorse per pagare la casa a Como, per la quale aveva già versato una caparra. Il proprietario della casa del Comasco, come riferisce Il Quotidiano Italiano, non ha avuto alcuna comprensione per la situazione della donna e le ha fatto causa. E la sentenza di primo grado ha stabilito che la signora dovesse lasciare l’appartamento non appena conclusa la quarantena.

Como, il Covid rallenta i tempi della compravendita, donna cacciata di casa

“Mi hanno a malapena lasciato il tempo di telefonare ai miei figli, non hanno minimamente considerato il mio stato di salute, sono stata messa alla porta senza la possibilità di recuperare le cose indispensabili, tra cui i medicamenti”: così la donna ha spiegato la propria situazione. A difenderla l'avvocato Maurizio Cantelmo. L’anziana ha provato con certificati medici la sua convalescenza dal Covid-19 e ha chiesto che l’atto di allontanamento fosse rinviato. Ma il proprietario è stato irremovibile e i giudici gli hanno dato ragione. Ora la 82enne si trova a casa del figlio.

Leggi anche: