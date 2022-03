Como: è corsa alle pastiglie di iodio, ma sono davvero efficaci?

Lombardia, boom di richieste di pastiglie di iodio

In Lombardia si sta diffondendo la paura di guerra nucleare e c'è chi è alla ricerca delle pastiglie di iodio, dal momento che lo iodio è indicato per neutralizzare gli effetti delle radiazioni. A Como - riporta quicomo.it - sono cominciate ad arrivare le richieste di pastiglie di iodio in farmacia. Il dottor Giuseppe De Filippis, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Como, spiega che le richieste sono impossibili da soddisfare: "Innanzitutto le pastiglie di iodio possono essere vendute e somministrate solo su richiesta del medico, quindi serve una prescrizione. Inoltre, le farmacie attualmente ne sono sprovviste. Ci sono farmaci e integratori che contengono anche iodio ma sarebbero scarsamente utili in caso di reale emergenza radioattiva", ha conclusio De Filippis. Quel che è certo è che va escluso il fai da te.