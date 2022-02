Como, donna morta in casa da due anni: la scoperta per gli alberi pericolanti

Como, donna morta in casa da due anni: allerta scattata per gli alberi pericolanti

Donna morta in casa da due anni a Como: la scoperta del corpo senza vita di Marinella Beretta, 70 anni, è stata resa possibile solo per la presenza alberi pericolamenti nel giardino di casa dopo il forte vento degli ultimi giorni. E' questa la novità che emerge nella surreale e triste vicenda della donna di cui non c'erano più notizie dal settembre del 2019. Un dramma della solitudine. Nessun parente cercava la donna, nemmeno lo svizzero al quale aveva venduto la casa mantenendo l'usufrutto si era insospettito nel non riuscire a contattarla da mesi.

Donna morta in casa a Como, la scoperta grazie ai vigili del fuoco

Quando i vigili del fuoco, allertati dai vicini, sono giunti alla casa per gli alberi pericolamenti, hanno fatto dare l'allarme, non riuscendo a contattare l'inquilina. Marinella Beretta sarebbe morta per cause naturali. I vicini pensavano si fosse trasferita per via della pandemia. E' stato ad ogni modo disposta l'autopsia.