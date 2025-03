Si fa ricoverare in ospedale per farsi consegnare del "Chem-sex": denunciato

Un 40enne residente a Como è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto all’interno dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove l’uomo si era presentato per un pre-ricovero.

Sin dal momento dell’accettazione, la sua versione sulle motivazioni del ricovero è apparsa poco credibile al personale sanitario, che ha segnalato la situazione al presidio di polizia presente nella struttura. Gli agenti, insospettiti, hanno avviato alcuni accertamenti, fino a individuare un pacco sospetto appoggiato sul comodino del paziente.

Il plico, che riportava la scritta in inglese “Contains Mdphp – Not for human consumption”, era stato recapitato direttamente in ospedale tramite un familiare, apparentemente ignaro del contenuto. Gli investigatori hanno sequestrato il pacco e fatto analizzare la polvere al suo interno dalla polizia scientifica: l’esito ha confermato la presenza di 12 grammi di Mdphp, una droga sintetica meglio nota come “chem-sex”. Dopo aver raccolto le testimonianze e ricostruito i fatti, gli agenti hanno formalizzato la denuncia a carico del 40enne, già noto alle forze dell’ordine.

