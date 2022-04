Comunali, Locatelli: "Capolista Lega a Como? E' ancora tutto da decidere"

Locatelli capolista Lega a Como: lei prende tempo, ma non smetisce i rumors

In vista delle prossime elezioni comunali a Como (primo turno il 12 giugno), secondo ComoZero.it, capolista della Lega potrebbe essere l'attuale assessore regionale, Alessandra Locatelli, già assessore e vicesindaco della giunta locale e parlamentare.

Locatelli, secondo rumors, sarebbe pronta a guidare la lista Lega a sostegno del candidato di centrodestra, Giordano Molteni, ma - riporta ComoZero.it - l'assessore regionale per ora glissa e prende tempo: “La lista è in composizione – dice – stiamo lavorando in questi giorni”. Ma si candiderà? “Stiamo lavorando e decidendo tutto – ripete – c’è ancora tempo”. Sulle decisioni politiche di Locatelli pesa anche il fatto che nel 2023 ci saranno le elezioni regionali in Lombardia.

Leggi anche: