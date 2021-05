Comunali, Racca: "Io candidata? Attendiamo settimana prossima"

"Ci stanno pensando, stanno lavorando su questo e poi penso che la settimana ventura ci saranno proposte concrete", commenta così la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, a margine del convegno 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano, le voci di una sua possibile candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra.

"Bisogna aspettare - aggiunge - Questi sono giorni di attesa. Stanno parlando i leader da qualche giorno. vedremo le idee, le unioni di intenti, le proposte e la linea. Io per ora sono una professionista". Secondo Racca la sua eventuale candidatura, sarebbe "un riconoscimento alla mia persona, ma anche a quello che hanno fatto le farmacie e i farmacisti. Sempre aperti e disponibili, in collegamento continuo con Regione e Comune e seguendo le normative che di giorno in giorno dobbiamo seguire".