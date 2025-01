Comune di Milano, l'ex assessore Rabaiotti lascia il consiglio

Il consigliere comunale della lista Sala Gabriele Rabaiotti, gia' assessore a Lavori pubblici e Casa e poi al Welfare per il Comune di Milano, ha annunciato oggi di lasciare il consiglio comunale per iniziare un percorso professionale in MM, societa' del Comune che si occupa di case popolari. "Oggi lascio il consiglio - ha annunciato in aula -. Da febbraio iniziero' a lavorare in MM e mi occupero' dei rapporti tra comitati di quartiere e MM. Forse questo ruolo e' incompatibile con questo mio incarico, percio' ritengo che sia inopportuno restare qui. Continuero' comunque a occuparmi delle case popolari, ma lo faro' in altro luogo". I consiglieri hanno accolto la notizia applaudendo e alzandosi in piedi, poi numerosi abbracci anche dalle minoranze e con il sindaco Giuseppe Sala. Subentra il primo dei non eletti della lista Sala che e' Paolo Petracca, ex presidente dell'Acli Milano, candidato alle ultime elezioni comunali del 2021.

