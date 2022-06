Concerto Fedex e J-Ax, in 20mila per "Love Mi". Un indagato per atti osceni

20mila partecipanti hanno preso parte, nella serata di martedì 28 giugno, al concerto "Love Mi", evento benefico organizzato da Fedez e J-Ax in piazza Duomo. Agli spettatori, che hanno preso d'assalto la piazza sin dalle 10 di mattina, è stato chiesto un contributo minimo di 2 euro: i proventi saranno devoluti agli Amici di Tog", onlus che si occupa di bambini con patologie neurologiche complesse, come paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardi mentali.

L'ordine pubblico: 190 persone colte da malore

Stando a quanto reso noto dalla questura, e riportato dall'Ansa, sono state più di 190 le persone che hanno avuto bisogno dell'intervento del personale sanitario, quasi tutte colte da malore per il caldo. Quattro sono state trasportate in ospedale: tre in codice verde e una in codice giallo.

Una persona indagata per atti osceni in presenza di minori

Su determinazioni del Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi ha predisposto un complesso dispositivo a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici che ha provveduto al monitoraggio e alla gestione del pubblico che, giunto sin dalle 9:30 di martedi' ha raggiunto la massima capienza di 19.400 persone alle 17", specifica la Questura. La piazza era stata messa in sicurezza dalla serata precedente per le bonifiche. Sono state aumentate le misure di sicurezza gia' in atto con il contributo dell'organizzazione dell'evento musicale. E' stato impiegato anche personale dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale. Nel corso del concerto la Polizia di Stato ha controllato oltre 200 persone, accompagnandone sei in Questura. Due di queste sono state indagate: una per atti osceni in presenza di minori e l'altra per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

