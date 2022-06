LoveMi, Fedez fa commuovere Chiara Ferragni. Ma sui social è polemica

LoveMi, Fedez fa commuovere Chiara Ferragni: "Ti amo tanto"

Tra i momenti più emozionanti del live "LoveMi" in piazza Duomo a Milano martedì 28 giugno, lo speciale ringraziamento di Fedez dal palco alla moglie Chiara Ferragni presente tra il pubblico e visibilmente emozionata: "Ringrazio la persona piu importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto". Una dedica con un pensiero alla battaglia contro il tumore al pancreas che ha combattuto il rapper. Fedez ha anche voluto ringraziare i medici che gli hanno salvato la vita. Un pensiero anche alla mamma: "A me basta una cosa - ha detto -. Io oggi sono arrivato qui, ho visto mia madre nel backstage. Io e i miei genitori non siamo emotivi, ma l'abbraccio che mi ha dato mia madre vale tutto questo".

LoveMi, la polemica su Twitter: "Ma quante volte inquadrano la Ferragni?"

Ma sui social, oltre alla commozione per la dedica di Fedez a Chiara Ferragni, anche qualche polemica con al centro l'influencer. Perchè? In molti hanno commentato negativamente l'attenzione che la regia ha riservato a Chiara Ferragni, giudicata eccessiva, con le telecamere che spesso indugiavano su di lei e le sue reazioni staccando dagli artisti che si stavano esibendo sul palco. “Ma quante volte vuoi inquadrare Chiara Ferragni?”, “Se fossi la regia farei un’inquadratura di Chiara Ferragni”, “La regia aveva un solo compito: inquadrare Chiara Ferragni”, “Potete avvisare la regia che abbiamo capito che c’è anche Chiara Ferragni?”, sono alcuni dei commenti pubblicati su Twitter.