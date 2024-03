Confindustria/ Gozzi out è un nuovo colpo per FLA e per Feltrin. Inside

E adesso che cosa farà FederlegnoArredo? L'associazione confindustriale il cui presidente Claudio Feltrin è stato espulso dal consiglio di Confindustria confidava molto sulla presenza tra i candidati alla presidenza dell'amico Antonio Gozzi, con il quale si era presentato - venendo ritratto in una foto che ha fatto il giro delle sedi locali - alle territoriali di Confindustria Veneto. Feltrin puntava dunque su di lui - e non era un segreto - in modo molto deciso, per uscire dalla situazione in cui una serie di iniziative anche legali assai avventate, conclusesi con sconfitte cocenti incassate dal suo avvocato, lo avevano cacciato.

Confindustria: se vince Orsini non c'è più posto per Feltrin

E adesso? Adesso i rumors raccontano di grande tensione in FLA, perché un possibile arrivo di Emanuele Orsini al vertice di Confindustria darebbe il via a una nuova fase nella quale Feltrin non è previsto. E anche con Alberto Marenghi non c'è di certo un accordo definito, considerato il "tifo" per Gozi. Insomma, i travagli e i dolori di FederlegnoArredo non sono finiti. Almeno tra poco arriva il Salone del Mobile...